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  3. Madonna'nın kızı Lourdes Leon yeniden kıllarıyla gündem oldu

Madonna'nın kızı Lourdes Leon yeniden kıllarıyla gündem oldu

Dünyaca ünlü yıldız Madonna geçtiğimiz günlerde 62. yaşını Jamaika'da kutlamış ve kutlamada büyük tepkilere neden olacak görüntülere imza atmıştı. Madonna yaşça küçük çocuklarının yanında uyuşturucu kullanması tepki çekmişti. Madonna'nın dikkat çeken bir diğer paylaşımı da kıllarıyla gündem olan kızı Lourdes Leon ile geldi.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon yeniden kıllarıyla gündem oldu

ABD'li ünlü şarkıcı Madonna, 62. yaş gününü festival havasında kutladı. Yakın çevresi ile kutlama yapan Madonna'nın doğum günü kareleri büyük tepki çekti. Sosyal medya hesabından doğum gününden paylaşımlar yapan Madonna'nın en dikkat çeken paylaşımlarından biri de kızı  Lourdes Leon ile geldi. 

Madonna'nın kızı Lourdes Leon yeniden kıllarıyla gündem oldu

Madonna’nın yeni yaşını kutlayanlar arasında 26 yaşındaki sevgilisi Ahlamalik Williams, çocukları Lourdes Leon (23), David Banda (15), Mercy James (14) ve 7 yaşındaki ikizleri Estere ile Stelle de yer aldı. 

Madonna'nın kızı Lourdes Leon yeniden kıllarıyla gündem oldu

Madonna'nın paylaşımlarında uyuşturucu madde kullandığı görülürken, pek çok kullanıcı ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon yeniden kıllarıyla gündem oldu

Madonna'nın bir diğer dikkat çeken paylaşımı da sık sık koltukaltı kıllarıyla gündeme gelen Leon ile oldu. Leon yine aynı şekilde bol kıllıydı. Bacak ve koltuk altı kıllarını almayan Lourdes Leon bu haliyle verdiği pozlarla olay oldu.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon yeniden kıllarıyla gündem oldu

LOURDES LEON KİMDİR?

20 Aralık 1996 yılında dünyaya gelen Lourdes Leon, annesinin izinden gitmeyerek model olmaya karar verdi.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon yeniden kıllarıyla gündem oldu

Sık sık koltukaltı kıllarıyla gündeme gelen Leon farklı stiliyle de dikkat çekiyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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