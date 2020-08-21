Madonna'nın kızı Lourdes Leon yeniden kıllarıyla gündem oldu

ABD'li ünlü şarkıcı Madonna, 62. yaş gününü festival havasında kutladı. Yakın çevresi ile kutlama yapan Madonna'nın doğum günü kareleri büyük tepki çekti. Sosyal medya hesabından doğum gününden paylaşımlar yapan Madonna'nın en dikkat çeken paylaşımlarından biri de kızı Lourdes Leon ile geldi.

Madonna’nın yeni yaşını kutlayanlar arasında 26 yaşındaki sevgilisi Ahlamalik Williams, çocukları Lourdes Leon (23), David Banda (15), Mercy James (14) ve 7 yaşındaki ikizleri Estere ile Stelle de yer aldı.

Madonna'nın paylaşımlarında uyuşturucu madde kullandığı görülürken, pek çok kullanıcı ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Madonna'nın bir diğer dikkat çeken paylaşımı da sık sık koltukaltı kıllarıyla gündeme gelen Leon ile oldu. Leon yine aynı şekilde bol kıllıydı. Bacak ve koltuk altı kıllarını almayan Lourdes Leon bu haliyle verdiği pozlarla olay oldu.

LOURDES LEON KİMDİR?

20 Aralık 1996 yılında dünyaya gelen Lourdes Leon, annesinin izinden gitmeyerek model olmaya karar verdi.

Sık sık koltukaltı kıllarıyla gündeme gelen Leon farklı stiliyle de dikkat çekiyor.