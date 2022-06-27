Maganda dehşeti bitmek bilmiyor! Saldırıya uğradığı şahıs serbest kaldı, korunma talep etti

Antalya'da meydana gelen olayda bir trafik magandası kadın sürücünün önüne keserek tehditlerde bulunmuştu. Yaşanan olayı saniye saniye kayda alan avukatın görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi. "İmdat" çığlıkları ile yardım isteyen sürücü daha sonra polise giderek şikayette bulundu. Ancak alınan karar sonrası korunma talebi istedi.

HAKARET VE KÜFÜRLER SAVURDU

İşi gereği Antalya'da bulunduğunu söyleyen Güngör, “Dün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesinden bir yakınımı aldım ve Lara bölgesindeki bir toplantı için yola çıktım. Otomobilimle Konyaaltı Caddesi’nden sağ şeritten ilerliyordum. Bir şahıs yanımda ilerlerken üzerime aracını kırdı. Kornaya bastım, şahıs el hareketi ile benden özür diledi ve şeritlerimize geri döndük. Bir süre sonra şahıs tekrar aracını üzerime kırdı, bu kez kornaya uzun bastım. Bunun üzerine şahıs agresif tavırlar sergilemeye başladı. Birkaç metre ileride kırmızı ışıkta durduğumuzda camı açmamı işaret etti. Camı açtım, şahıs bana agresif şekilde sağdan sollanmayacağı şeklinde bilgiler vermeye başladı. İkimizin de şeritlerimizde olduğunu ve ortada bir sorunun olmadığını söyledim. Durumu izah ettim ama bu kez hakaret ve küfürlerle bağırmaya başladı” dedi.

ARACINDAN ZORLA İNDİRİLEREK DARP EDİLDİ

Işığın yanması ile hareket ettiğini ancak şahsın kendisini takip ettiğini anlatan Güngör, "Şahıs beni yakaladı, ben de geçmesi için yavaşladım uzaklaşmasını istedim. Şahıs geçti ama ileride kırmızı ışıkta yeniden durdu, ben de yan tarafında durmak zorunda kaldım. Şahıs camı indirip yine bana hakaret ve küfür etmeye devam etti. Gitmesini istedim. Kırmızı ışıkta önüme durdu. Aracından indi, panikleterek telefonuma sarıldım bir şey olursa elimde kayıt olsun diye. Şahıs aracımdan beni zorla indirdi. Kaydı açtım, kameraya bakarak hakaret edici kelimeler kullandı, elime vurarak telefonu düşürdü. Telefonumu almak isterken şahıs bana yine vurdu. Çığlık atmaya başladım. Şahıs telefonumu almış gidiyordu ve vatandaşlar sayesinde aldım telefonumu” diye konuştu.

POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın valilik konutunun yanında olması nedeniyle yakındaki polislerin hemen olay yerine geldiğini anlatan Güngör, “İlgili ekipler geldi, polis merkezine gittik. Orada edindiğim bilgilerde şahsın emekli emniyet mensubu olduğunu öğrendim. Şikayetçi oldum. Emekli polis memuru yüzünden ve ben sadece kadın olduğum için trafikte böyle bir taciz ve tehdide maruz kaldım, üzerine yetmedi şiddeti oldu. Sonuna kadar yasal sürecin takipçisi olacağım” dedi. (İHA)

KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Şahsın ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve savcılığa herhangi bir sevki olmadığını kaydeden Güngör, “Savcılık bununla ilgili mevcutlu ya da ekstra ifadesine başvurmaya gerek duymadı. Ben olayı medyaya taşıyınca garip telefonlar almaya başladım. Bunun üzerine emniyete gidip koruma tedbirine başvuru yaptım” şeklinde konuştu.



