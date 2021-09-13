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  3. Maganda kurşunu başına isabet etti!

Maganda kurşunu başına isabet etti!

Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleşen olayda bir maganda düğüne kan bulaştırdı. Elindeki ruhsatsız tabanca ile havaya ateş açmak isteyen maganda yanında duran 32 yaşındaki Gökhan Karaman’ı başından ağır yaraladı.

Maganda kurşunu başına isabet etti!

Gökhan Karaman (32), Samsun Bafra’da katıldığı düğünde maganda kurşununa maruz kalarak başından ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Karaburç Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddia edildiğine göre 31 yaşındaki Ö.D., düğünde ruhsatsız tabancasıyla havaya ateş açmaya başladı. Ö.D.’nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, o esnada yanında olan Gökhan Karaman'ın başına isabet etti.

Yediği kurşundan dolayı ağır yaralanan Karaman kanlar içinde yerde kaldı. Düğünde bulunanların yaşananları ihbar etmesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Karaman, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Maganda kurşunu başına isabet etti!

Ö.D. ise olayın ardından kaçmasına rağmen Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

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