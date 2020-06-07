Maganda kurşunu bu defada bir bebeğin ölümüne sebep oldu!

Hatay'ın Kumlu ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateşin ardından 2 yaşındaki Halit Yusuf hayatını kaybederken babası da ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Komşusu tarafından öldürülen bebeğin cansız bedeni ve olayın ardından çıkan kavgada yaralanan babası hastaneye kaldırıldıktan sonra olay yerine çok sayıda jandarma geldi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.