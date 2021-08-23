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  3. Maganda kurşunu ile vurulup hayata tutanan Berkin, koronaya yakalandı!

Maganda kurşunu ile vurulup hayata tutanan Berkin, koronaya yakalandı!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde parkta salıncakta sallandığı sırada maganda kurşununun göğsüne isabet etmesiyle vurulan Berkin Aydemir(2),  ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı. Omzundan çıkartılan mermi balistik incelemeye alındı. Berkin ile annesi, koronavirüs testleri pozitif çıkması nedeni ile hastanede karantinaya alındı.

Maganda kurşunu ile vurulup hayata tutanan Berkin, koronaya yakalandı!

Olay, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda  dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Ailesi ile gittiği parkta salıncakta sallanan Berkin biranda yere düştü. Çocuğunun kolundan kanlar aktığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine parka giden ekip  ilk müdahale yapılıp  Aydemir'i ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine götürüldü. 

ANNE VE OĞLUN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ameliyatının başarılı geçmesinin ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Berkin’in, hayati tehlikeyi atlattığı ancak koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine annesi Yeliz Aydemir ile karantina altına alındı.

Maganda kurşunu ile vurulup hayata tutanan Berkin, koronaya yakalandı!

MERMİ İSE BALİSTİK İNCELEMEYE ALINDI

Anne ve çocuğunun tedavileri sürerken, Berkin'in omzundan çıkartılan mermi de adli makamlar tarafından balistik incelemeye alındı. Polisin, silahı ateşleyen kişinin tespiti için başlattığı çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

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