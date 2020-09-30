Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz programını sunan Arto Dalga ile Seren Serengil, bugünkü yayınında magazin dünyasına bomba gibi düşecek bir olayı seyircilerle paylaştı. Sunuculardan Seren Serengil 4 yaşındaki Ajda Pekkan ve 48 yaşındaki Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını açıkladı.

''BASKIDAN DOLAYI İNŞALLAH AYRILMAZLAR''

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili konuşan Seren Serengil, Süperstar ile Hakan Altun'un şimdilerde flört ettiğini söyledi.

Açıklamalarına devam eden Seren Serengil, "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.

YILIN AŞK BOMBASI

Hakan Altun ile Ajda Pekkan 1 hafta önce birlikte sahne almışlardır. Pekkan ile sahne pozlarını Instagram hesabından Altun "Süper starımız canım Ajdacığımla birlikte şarkı söylemek bir rüya gibiydi. C¸ok güzel bir geceydi sonsuz teşekkürler" demişti. Bugün yayında bu konuya da değinen Seren Serengil, "Hakan Altun böyle pozlarını paylaşmaz. Bak Ajda Pekkan'la olan fotoğraflarını paylaşmış ve orada ne kadar mutlu" ifadelerini kullandı.

İhanet şokundan sonra Bodrum'da kafa dağıtan Pekkan, "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor!" yanıtını vererek ihaneti itiraf etmişti. Öte yandan ikilinin arasındaki yaş farkının 26 olması dikkat çekti.