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  3. Mahalle kokudan rahatsız oldu! Yaşlı kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı

Mahalle kokudan rahatsız oldu! Yaşlı kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki kadının evinden gelen kötü kokular mahalleli tarafından ihbar edildi. Görevliler evden 4 kamyon çöp çıkardı.

Mahalle kokudan rahatsız oldu! Yaşlı kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde bir evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

Mahalle kokudan rahatsız oldu! Yaşlı kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı

İhbar sonrası harekete geçen ekipler, eve geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kötü koku gelen evde 60 yaşındaki Meliha A.'nın kaldığı öğrenilirken ekipler, evde temizlik çalışması başlattı. Gerçekleşen çalışma neticesinde evden 4 kamyon çöp çıkartılırken polis ekipleri ise yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı.

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