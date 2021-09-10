Mahalleli alevler içinde kalan aracı söndürmeye çalıştı

Bartın’ın Tuna Mahallesi Gülkent Sitesinde park halinde bulunan Volkswagen marka 06 HB 1935 plakalı aracın motor kaputundan alevler çıkmaya başladı. Duman ve alevleri fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada vatandaşlar, ıslattıkları battaniye ile motor kaputunun üstünü örterek hava ile teması kesmeye alevlerin artmasına engel olmaya çalıştılar. Diğer yandan ise su dolu kovalar ve yangın tüpleri ile müdahalede bulundular.

Yapılan tüm müdahaleler alevlerin yükselmesine engel olmazken yangın Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alevler içinde kalan araç kullanılamaz duruma gelirken olay hakkında soruşturma başlatıldı.