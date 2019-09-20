Mahkeme heyeti reddetti! Mahkemeden Ahmet Davutoğlu kararı HDP'nin 7 Haziran 2015 tarihindeki milletvekili genel seçimi öncesi Diyarbakır'da düzenlediği mitingde 4 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin ise yaralandığı iki patlama ile ilgili olarak 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Duruşma, Ankara Sincan Batı Adliyesi 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, bazı müşteki yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, ‘7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında eski defterler açılırsa birçok insan içine çıkamayacak hale gelir’ açıklaması sebebiyle duruşmada dinlenilmesi talebinde bulundular. DAVANIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLECEK Ahmet Davutoğlu’nun duruşmada dinlenmesi talebini ‘dosyaya katkı sağlamayacağı’ gerekçesiyle reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti. Davanın görülmesine, 15 Kasım’da devam edilecek. İddianameden HDP'nin, 5 Haziran 2015'te, Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği seçim mitingindeki patlamalar sonucu 4 kişi ölmüş, 210 kişi yaralanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Orhan Gönder, İsmail Korkmaz, Mustafa Kılınç, Burhan Gök ve İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde "kırmızı kategoride" bulunan İlhami Balı hakkında dava açmıştı. İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "nitelikli öldürme", "nitelikli öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor. Etiketler : dava, mahkeme, Karar



