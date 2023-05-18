Mahkeme Kadir Şeker davasında verilen cezayı onadı

Konya' da bir kişinin bıçakla ölümüne neden olması sebebiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının kaldırılmasının ardından yapılan yeni yargılamada Kadir Şeker 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Mahkeme Kadir Şeker davasında verilen cezayı onadı

Konya' da bir kişinin bıçakla ölümüne neden olması sebebiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının kaldırılmasının ardından yapılan yeni yargılamada Kadir Şeker 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kadir Şeker davasına yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre Kadir Şeker' e verilen ''haksız tahrik altında kasten öldürme'' suçundan ''iyi hal'' indirimiyle verilen 10 yıl 10 ay hapis cezası onandı.

Kararda, Şeker'in tanımadığı bir kadına bağrılması ve küfür edilmesi nedeniyle maktülü uyarmak için iyi niyetli olarak yanlarına gittiği, maktülün Şeker'in boğazını sıkıp, küfür ettiği ve tehditte bulunduğu söylendi.

Buna karşılık Şeker'in kendini başka türlü savunma imkanını denemeden, cebinden çıkarttığı 9.8 santimetrelik sustalı bıçakla kendini savunmaya çalıştığı, ancak olayda hayati bölge dışında yaralamaya yönelik fiille kendisini savunabileceği ifade edilmiştir.

Dairenin açıklamasında sanığın cezasında yapılan indirimin isabetli olduğu, haksız tahrik indirimi yönünden ilk derece mahkemesince yapılan değerlendirmenin hukuka uygun olduğu belirtildi.

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