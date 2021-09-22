Mahkeme tutuklama kararı verdi! Kendisini ikinci kattan aşağıya attı

Mersin’de yaşanan olayda, hakkında tutuklama kararı verildiğini duyan sanık adliyenin ikinci katından aşağıya atladı.

Öğrenilen bilgiye göre, Serdar P. yaralama suçundan yargılanıyordu. Mersin’de görülen duruşmasına Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

İKİNCİ KATTA SALON PENCERESİNDEN ATLADI

Zanlı hakkında hakim tarafından tutuklama kararı verilirken, bu kararı duyan Serdar P. ikinci katta bulunan salonun penceresinden kendisini aşağıya attı.

Serdar P. adliyenin C kapısının yanındaki zemine düşen sanık, ambulans ile Dışkapı Yıldırım Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Zanlı P.’nin hayati tehlikesi olduğu biliniyor.