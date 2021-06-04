Mahkemede tahliye isyanı! Eşini darp ederek, ölümüne neden oldu, iyi halden tahliye edildi

Burdur'da yaşanan olayda eşini darp ederek ölümüne neden olan cani kocanın tahliye edilmesi tepkilere neden oldu. Burdur'daki Armağan İlci Mahallesi'nde 5 Aralık 2019 günü yaşanan olayda 2 çocuk annesi Güllü Efe ile astsubay eşi Mehmet Efe tarafından acımasızca darp edilerek hayatını kaybetti. Eşini döverek ölümüne neden olan ve 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Efe hakkında tutuklu geçirdiği süreyi göz önüne alan mahkeme tahliye verdi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARP ETTİ

Eşi ile tartışan Mehmet Efe, çocuklarının gözü önünde Güllü Efe'yi acımasızca darp etti. Talihsiz kadın çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadın, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Güllü Efe'nin darp edilmeye bağlı olarak başını sert biçimde duvara çarpma sonucunda beyin kanaması geçirip öldüğü belirtildi.

BASİT YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANDI

Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Güllü Efe'nin kardeşi Necmettin Efe, "Sanık başından beri yalan söylüyor. 'Kasten öldürme'den ceza almasını istiyorum. Sanık, mahkemede iki farklı ifade verdi. En başından beri pişmanlığı yok. Olayın kazaen olması mümkün değil. Kasten ölüme sebep olmaktan cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Anne Habibe Efe ve baba İbrahim Efe kızlarının kasten öldürüldüğünü ileri sürdü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Mehmet Efe, "Bırakın öldürmeyi, yaralama kastım bile yoktur. Eşimin elinden telefonu almak istediğimde meydana gelen bir olay. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Evim dağıldı, çocuklarım, yuvam dağıldı. Nasıl pişman olmayayım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

ŞOKE EDEN TAHLİYE SONRASI ARBEDE YAŞANDI

Mehmet Efe önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından sanığın haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirilerek ceza 9 yıla, iyi halin de göz önünde bulundurulmasıyla 7,5 yıla indirildi. Mahkeme heyeti sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Karar sonrasında adeta yıkılan Güllü Efe'nin ailesi ile Mehmet Efe'nin yakınları arasında arbede yaşandı. Adliyede görevli polislerin güçlükle ayırdığı taraflar, birbirinden şikayetçi olunca ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"BU KANUNLARLA DAHA ÇOK KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR"

Mahkeme çıkışında konuşan acılı baba İbrahim Efe, "Ben adalet bekliyordum. Daha bu kanunlarla çok kadın öldürülür, çok cinayet işlenir. Adam kadının beynini patlattı, öldürdü. Tahliye oldu." dedi.

Ailenin avukatı Serdar Dündar ise, "Biz davanın başından beri kasten öldürmeden cezalandırılmasını talep ettik. Savcı mütalaasında indirimsiz kasten yaralamadan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, hem bizim hem savcının talepleri dışında neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralamadan ceza verdi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uyguladı ve tahliye etti. Neticede eşini öyle ya da böyle öldürdüğü bir dosyaya baktık, bunun neticesinde 7 yıl 6 ay gibi komik bir ceza ve tahliye verilmesi hem vicdanlara uymuyor hem adaletin tecellisine uygun bir ceza değil. Biz üst mahkemede bu kararın değişeceğini düşünüyoruz. Sanık kasten, bilerek, kafasını öldürünceye kadar vurarak ölüme sebebiyet vermiştir. Bir kadının ölümünün cezasının bu kadar az olmayacağını düşünüyorum. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.