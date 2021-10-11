Mahkemenin aldığı kararla genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç olarak karşılanan isimlerde mahkeme kararı şartı aranmaksızın il veya ilçe idari kurulu tarafından değiştirilebilmesine imkan tanındı.

Vatandaşlar internette bu işlemin nasıl yapıldığını araştırıyorlar. Haberimizde ‘Mahkemesiz isim değişikliği nasıl yapılır? E-Devlet ad soyad değişikliği nasıl yapılır?’ sorularına yanıt veriyoruz.

MAHKEMESİZ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile e-devlet sitesine veya uygulamasına giriş yapınız.

Arama bölümünden Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nü seçiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığının altında 7. Sırada bulunan ‘İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması’ seçeneğine tıklayınız.

MAHKEMESİZ AD SOYAD DEĞİŞTİRME NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun alacağı kararla bir defaya mahsus mahkeme kararı aranmadan değiştirilmesine imkan tanıyan uygulama 6 Aralık 2022 tarihine kadar kullanılabilecek.