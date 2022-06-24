Mahmut Efendi'nin yerine gelen Hasan Kılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Hasan Kılıç'ın biyografisi...

Mahmut Efendi'nin yerine gelen Hasan Kılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. Cenaze namazında Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nun açıkladığı Mahmut Efendi Hazretleri'nin yerine geçecek olan Hasan Kılıç merak konusu oldu. Haberimizde merak edilen detaylara yer verdik. İşte, Hasan Kılıç'ın biyografisi...

MAHMUT EFENDİ'NİN YERİNE GELEN HASAN KILIÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, HASAN KILIÇ'IN BİYOGRAFİSİ...

Hasan Kılıç 1930 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde doğdu. İlk talebeliğini evinde yerine getirdi. Askerliğini Bursa’da tamamlayan Hasan Kılıç'a, Manevî dersini Nuri Efendi vermiştir.

Kur’an ilimlerinin yasaklandığı dönemde, İslami ilimlerin talim ve tedrisinin ilim tahsil etti. İsmailağa cemaati lideri Mahmud Efendi’nin dersine devam eden Hasan Kılıç Hocaefendi, halen daha ders verip öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir.

Mahmut Efendi Hazretleri'nin yerine de bundan sonra kendisi vekil olmuştur.

MAHMUT EFENDİ HAZRETLERİ KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi, Müslüman Türk din adamı olan Ustaosmanoğlu, gençliğinin ilk yıllarında yakın köylerdeki hocalardan ders alarak, on altı yaşında icazet aldı. Bunun üzerine doğup büyüdüğü köyde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet veren Mahmut Efendi Hazretleri, 1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı.

Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çeken Ustaosmanoğlu, On altı yaşında teyzesinin kızı Zehra Hanım’la evlendi. Bu evliliğinden Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu dünyaya geldi.

1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. Hâlen İstanbul’da yaşamaktadır. 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlenmiştir.