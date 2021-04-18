Mahsun Kırmızıgül duyurdu: Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti

Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti. Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta oyuncu Erol Demiröz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırımızıgül paylaşımında, "Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

EROL DEMİRÖZ KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Demiröz, 1961 senesinde Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. 1968 de Ankara Sanat Tiyatrosu (AST)'nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alarak yüzlerce oyunda rol aldı, onlarca oyunu sahneye koydu. Ayrıca, Yılmaz Güney'in “Sürü” filmi başta olmak üzere on beş kadar sinema filmde rol aldı. Türkiye'de ilk televizyon çocuk dizisi olan “Harun” başta olmak üzere, birçok senaryoya da imza attı.

Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayınız...

Erol Demiröz kimdir, nereli ? Kaç yaşında ve neden öldü? | Erol Demiröz filmleri