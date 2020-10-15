Niğde'de tefecilik yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildiZiraat Türkiye Kupası 1.tur maçında Isparta 32 Spor: 3 - Kemerspor 2003: 2Kamala Harris'in ekibinden 2 kişide Covid-19 tespit edilince kampanya uçuşları durdurulduIşıkları yanmayan traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Erol Arslan yaralandı, eşi öldüMuhammed Assaf Batı Şeria'ya İsrail'in giriş izni vermemesini kınadıYalnız yaşayan Melek Bulut, boğazı kesilmiş halde evinde ölü halde bulunduBarış Manço'nun ismi Aliağa'da bir caddeye verilerek yaşatılacakMahsun Kırmızıgül isyan etti: Teliflerimize ortak olmaları uluslararası skandaldır!Şaşkınlık yaratan olay! İstanbul'da boz ayı paniği2020-2021 Kulüp Lisans Süreci sonuçlandı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Mahsun Kırmızıgül isyan etti: Teliflerimize ortak olmaları uluslararası skandaldır!

Mahsun Kırmızıgül isyan etti: Teliflerimize ortak olmaları uluslararası skandaldır!

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda YouTube açıklama kısmında yabancı şirketlerin adının yer almasına ilişkin olarak "Bu bir uluslararası skandaldır" ifadesini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül isyan etti: Teliflerimize ortak olmaları uluslararası skandaldır!

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

YouTube açıklama kısmında yabancı şirketlerin adının yer alması konusunda eleştirel bir açıklamada bulunan Mahsun Kırmızıgül, paylaşımda ”Bu bir uluslarası skandaldır” ifadesine yer vererek tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”Türk müzik sektörü bitme noktasına gelmişken, dünya devi şirketlerin Youtube üzerinden, hiçbir hakları olmadığı halde sinsice isimlerinin açıklama kısmında çıkması, teliflerimize sahtekarca ortak olma oyunları uluslararası skandaldır, kepazeliktir, Ahlaksızlıktır.”

Mahsun Kırmızıgül isyan etti: Teliflerimize ortak olmaları uluslararası skandaldır!

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Mahsun Kırmızıgül'e destek verirken bazıları da eleştiride bulundu.

İşte Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımın altına gelen yorumlardan bazıları:

- Kral TV 90'larda sanatçılara, bazı şirketlere ambargo koyup sadece prestijin sanatçılarını ekrana çıkartırken nasıldı? 

- Aynen öyle ne desen haklısın abi senin gibi değerli sanatçılar canlandırır türk müziğini diye düşünüyorum var ol abi

- Artık CD albüm yok. Besteciler nasıl geçinecek o büyük sıkıntı dile getirmenizde fayda var. Çoğu sanatçı diye geçinenler bestecileri yazmıyor bile.

- Yaz panpa yaz. Sanki hiç bu ülkede müzik sektörüne hükmedip at koşturmamışçasına yaz. Hiç bir sanatçıya ambargo koymamışçasına yaz...

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT