Mahsun Kırmızıgül isyan etti: Teliflerimize ortak olmaları uluslararası skandaldır!

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

YouTube açıklama kısmında yabancı şirketlerin adının yer alması konusunda eleştirel bir açıklamada bulunan Mahsun Kırmızıgül, paylaşımda ”Bu bir uluslarası skandaldır” ifadesine yer vererek tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

”Türk müzik sektörü bitme noktasına gelmişken, dünya devi şirketlerin Youtube üzerinden, hiçbir hakları olmadığı halde sinsice isimlerinin açıklama kısmında çıkması, teliflerimize sahtekarca ortak olma oyunları uluslararası skandaldır, kepazeliktir, Ahlaksızlıktır.”

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Mahsun Kırmızıgül'e destek verirken bazıları da eleştiride bulundu.

İşte Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımın altına gelen yorumlardan bazıları:

- Kral TV 90'larda sanatçılara, bazı şirketlere ambargo koyup sadece prestijin sanatçılarını ekrana çıkartırken nasıldı?

- Aynen öyle ne desen haklısın abi senin gibi değerli sanatçılar canlandırır türk müziğini diye düşünüyorum var ol abi

- Artık CD albüm yok. Besteciler nasıl geçinecek o büyük sıkıntı dile getirmenizde fayda var. Çoğu sanatçı diye geçinenler bestecileri yazmıyor bile.

- Yaz panpa yaz. Sanki hiç bu ülkede müzik sektörüne hükmedip at koşturmamışçasına yaz. Hiç bir sanatçıya ambargo koymamışçasına yaz...