Mahsun Kırmızıgül Taliban ve Afganistan yorumuyla dikkat çekti: "Yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz"

Taliban'ın Afganistan'da başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından, Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen çok sayıda Afgan, ülkeyi terk ediyor. Bu durum üzerine dünya kamuoyunun gündeminde "Şimdi ne olacak?" sorusu oldu.

Tüm dünyanın konuştuğu olay hakkında tepkisiz kalamayan Mahsun Kırmızıgül, asıl amacın Afganistan ve İran üzerinden mezhep savaşları çıkarılmak olduğunu söylemesiyle dikkat çekti.

"YENİ SENARYO YAZILMIŞ"

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele almasından bir sonraki hamlenin İran ile Afganistan arasında savaş doğurmak olduğunu söyleyen Kırmızıgül, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Yeni senaryo yazılmış. Yok edemedikleri İran İslam Devleti'ne karşı, Afganistan Sünni İslam Devleti tanınacak, güçlendirilecek, silahlandırılacak. Sonrasında ise BOP’un final sahnesinde bu iki ülke savaştırılacak. Bu kirli oyun mezhepçi ülkeleri de içine alıp paramparça edecek." yorumunda bulundu.

"AYNI OYUNU BU ÜLKEDE OYNAYACAKLAR"

Taliban'ın kardeş ilan edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kırmızıgül, Afganistan'daki kafa kesen katiller, sömürgecilerin beslemesi, yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz. Ülkesine karşı darbe yapan bu canilere, emperyalizminin maşası olan bu ırz düşmanlarına kardeşim diyenleri sakın unutmayın. Çünkü aynı oyunu bu ülkede oynayacaklar.” dedi.