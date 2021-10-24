Makam araçlarını eleştiren Temel Karamollaoğlu, kullandığı aracı hesaba katmayınca pot kırdı!

Katıldığı bir televizyon programında çeşitli açıklamalarda bulunan Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu, lüks makam araçlarının kullanılmasını eleştirdi. 500 hatta 700 kadar Mercedes makam aracı olduğunu dile getiren Karamollaoğlu bunun günah olduğunu ifade etti. Programın sunucusunun kendisine kullandığı makam aracını sorması üzerine ise Temel Karamollaoğlu'nun da pahalı gördüğü için eleştirdiği Mercedes'e bindiği ortaya çıktı.

MERCEDES KULLANANLARI ELEŞTİRİYORDU

TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti" adlı programa katılan Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de çok sayıda lüks makam aracı olmasını eleştirerek "günah" dedi. Mercedes kullanan makam sahiplerine "ne olur Renault'a binseniz?" diye sitem eden Karamollaoğlu, programın sunucusu Pınar Işık Ardor'un kendisine "siz hangi makam aracını kullanıyorsunuz?" diye sormasının ardından ise ters köşede kaldı. Mercedes kullandığını ifade eden Karamollaoğlu'nun kırdığı bu pot sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o görüntüler: