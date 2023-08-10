Makarna Çeşitleri Nelerdir? Yerken Bayılacağınız Değişik Makarna Çeşitleri

İnsanlarca çok sevilen bir yemek olan makarnanın birçok çeşidinin olduğunu herkes bilir. Bizde bu makarna çeşitlerinin neler olduğunu insanlar için araştırdık ve bu makalede bu bilgileri derleyip yazdık. Peki bu çeşitler hangileri ve makarna çeşitleri arasındaki farklar neler? Makarna Çeşitleri Nelerdir? Yerken Bayılacağınız Değişik Makarna Çeşitleri

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Makarna Çeşitleri Nelerdir? Yerken Bayılacağınız Değişik Makarna Çeşitleri

Sofraların vazgeçilmez harikaları arasında olan, yemekler arasından diğer birçok yemeğe kıyasla görece fazla sevilen ve sık sık yapılan bütçe dostu bir yemek makarna. Özellikle ucuz fiyatı nedeniyle öğrenciler tarafından da sık sık tüketilmekte bu yemek. Bir markete girdiğinizde çeşit çeşit dizilmiş birçok makarna görebilirsiniz ve bunların hepsini merak edebilirsiniz. İnsanlar son zamanlarda bu çeşitleri merak etmekte ve sık sık araştırmakta. Eğer sizde bu makarna çeşitlerini merak edenler arasında iseniz doğru adrese geldiniz. Bu merakını gidermek için makalemizde sizlere makarna çeşitlerini konu aldık. İşte makarna ve makarna çeşitler hakkında merak edilen tüm detaylar makalemizin devamında sizler için derlendi.


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Makarna Çeşitleri Nelerdir?

Market reyonları arasında gezerken gözünüze takılıp dikkatinizi çekmiş olması muhtemel bu makarna çeşitlerinin. Herkesin en sevdiği bir makarna çeşidi olabilir ama ara sıra diğer çeşitleri de deneyip yeni sulara yelken açmada farklı tatlara fırsat vermede fayda var. İtalyan mutfağında özellikle fazla kullanılan ve bu mutfakla bu yemek kültürüyle özdeşleşmiş bir yemek olan makarna çoğu kişi habersiz olsa da protein ve B vitamini açısından da zengin gıdalar arasındadır. Kiminin sossuz kiminin de farklı sos çeşitleri ve başka eklentiler ile tercih ettiği bir gıda olan makarna yapılışının basitliği ile de gönüllere taht kurmuştur.


En çok tercih edilen ve kullanılan makarna çeşitleri arasında başı çekenler genellikle burgu kelebek ve spagetti olmakta. Ayrıca penne ve linguine da çokça tercih edilenler arasında dersek yanlış söylemiş olmayız. Bunlar dışında diğer türlerini de sıralayacak olursak boncuk makarna, fiyonk makarna, kalem makarna, mantı makarna, ince uzun makarna, dirsek makarna, yüksük makarna, erişte makarna, lazanya, fettucini, diyebiliriz.

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İŞTE 7 FARKLI SOS TARİFİ

Bu yazımızda mantarlı, kıymalı, tavuklu, domates ve baharatlı enfes 7 sos tarifini derledik.

Kekik kokusuna bayılacaksınız: Kremalı mantar sosu

Kremalı mantar sosu; soğan, sarımsak, tereyağı, mantar, krema, kaşar peyniri, karabiber, taze kekik gerekli olan malzemeler: Tereyağı bir tava içerisine alınır ve eritilir. Sarımsak ince ince, soğan yemeklik olacak şekilde doğranır ve eriyen tereyağının içinde sotelenir. Mantar ince ince dilimlenip, soğanın üzerine ilave edilir. Mantarın pişmesine yakın krema ve karabiber eklenir. Krema çekene kadar kısık ateşte pişirilir ve taze kekik yaprağı ilavesi ile ocaktan alınır.


Kıymanın müthiş lezzeti: Bolenez sosu

Kıyma, sarımsak, soğan, salça, domates püresi veya rendesi domates, ketçap, tuz, karabiber, kekik fesleğen ve zeytinyağı bolonez soslu makarna için ihtiyacınız olan malzemeler… Bolonez sos çok bol domatesli ve kıymalı bir sostur. Zeytinyağı tavaya koyulur ve sarımsaklar doğranıp yakmadan kavrulur. Ardından rendelenmiş kuru soğan ve kıyma ilave edilip birlikte kavrulur. Salça ve domatesler ilave edin. Kalan malzemeleri de ilave edin. Birkaç dakika kaynatılıp altı kapatılır.

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Beyaz et düşkünlerine: Tavuklu köri sosu

Tavuklu köri sosu için ihtiyacınız olan malzemeler: Süt kreması, tavuk but, mantar, köri, tereyağı… Ayrı bir tencere de makarnanız haşlanırken bir tavanın içine tereyağını ve küp küp doğradığınız tavukları alın. Tavuklar suyunu çektikten sonra küçük küçük doğradığınız mantarları ilave edin. Son olarak mantarlar da suyunu salıp çekmeye başladığında kremayı, köriyi ve tuzunu ilave edin. 2-3 dakika pişirin. İstediğiniz makarna çeşidinin üstüne afiyetle yiyebileceğiniz tavuklu köri sosu hazır.


Klasikten vazgeçemeyenlere: Domates sosu

Domates, sıvı yağ, soğan, tuz ve karabiber domates sosu gerekli malzemelerimiz istediğiniz modelde aldığınız makarnayı haşlamaya koyun. Ayrı bir tavaya domates sosu için sıvıyağ, doğranmış soğan ve domates sosunu ekleyip pişirin. Domates sosunun kaynadıktan sonra üzerine tuz ve karabiber ekleyin. Makarnanın üzerine koymanız için yapmış olduğunuz domates sosunuz hazır.

Tereyağ ve sütün müthiş uyumu: Alfredo sosu

Alfredo sosu için gerekli malzemeler: Tereyağı süt kreması sarımsak, kaşar peyniri ve maydanoz. Uygun bir sos tavasının içinde tereyağını koyun. Eriyince süt kremasını ilave edin. 4-5 dakika kısık ateşte pişirin. Ardından dövülmüş sarımsağı, rende kaşar peyniri ilave edin. İçine en son kıyılmış maydanozu ilave edilir.

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Değişik tatlara merhaba: Arrabbiata sosu

Domates suyu ya da salça, domates, toz şeker, sıvı yağ, soğan, acı biber, zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve fesleğen Arrabbiata sosunu hazırlamak için gerekli olan malzemelerdir. Sıvı yağı ve zeytinyağını tavada ısıtın. Kuru soğanları ekleyip, pembeleşinceye kadar kavurun. Kıyılmış sarımsakları ekleyip biraz daha kavurun. İnce ince kıyılmış acı biberleri ve kırmızı biberi de ekleyerek sote edin. Domates suyunu, kırmızı biber, tuz, karabiber, kuru fesleğeni koyup kaynatın ve şekeri ilave edin.


Müthiş bir tat: Fesleğen sosu

Bir avuç dolusu fesleğeni bir diş sarımsakla birlikte havanda dövün. İçine rendelenmiş kaşar peyniriyle tuz ve karabiberini serpin. Sonra koyu bir salça kıvamına gelinceye kadar zeytinyağını katıp karıştırın. Fesleğenli sosunuz hazır. Afiyet olsun.



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