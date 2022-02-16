Makbule Karabudak kimdir? Survivor Mert Öcal ve Makbule Karabudak ilişkisi gerçek mi? İkilinin aşkı nasıl ortaya çıktı? ​​​​​​​

Makbule Karabudak kimdir? Survivor Mert Öcal ve Makbule Karabudak ilişkisi gerçek mi? Survivor Allstar'da yarışmacılardan Mert ve Sude'nin arasındaki yakınlık Nisa ve Ogeday tarafından fark edilmişti. Nisa'nın Mert'in Sude'ye ihanet ettiiğini söylemesi üzerine ise ada karıştı. Peki, Mert ve Makbule Karabudak İkilisinin aşkı nasıl ortaya çıktı? İşte, detaylar...

MAKBULE KARABUDAK KİMDİR?

Makbule Şakalakoğlu 1992 yılı İstanbul doğumludur. Lise eğitimini Anadolu Lisesinde tamamladı. Lise hayatı boyunca basketbol oynadı. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik bölümünden mezun oldu. Üniversitede kadın hentbol takımında oynadı. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a atanan Makbule, ebeliğin yanı sıra fitness ve pilatese yoğunlaştı. Survivor'a katıldığında evli olan Şakalakoğlu, eşinden boşanmasıyla gündem olmuştu.

MERT ÖCAL VE MAKBULE KARABUDAK İLİŞKİSİ GERÇEK Mİ? İKİLİNİN AŞKI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Survivor Allstar'daki 'ihanet' iddiaları gündemi sarstı. Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Yakınlaşmanın fark edilmesi ardından Nisa ve Ogeday uyarıda bulundu. Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihanet iddialarını ortaya attı.

İddiaya göre Mert, uzun zamandır Makbule Şakalakoğlu ile birlikte. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu ve Nisa Bölükbaşı yakın arkadaş. Yayınlanan görüntülerin ardından Makbule Şakalakoğlu sosyal medya hesabından Mert Öcal'ı takip etmeyi bıraktı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırdı.

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Nisa Bölüknbaşı'nın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu, Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı paylaşarak iddiaları güçlendirdi.