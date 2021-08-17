Maki Kaji kimdir, nereli? Sudoku'nun mucidi kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları internette şu sıralar en çok aratılan konular arasında yerini aldı. İşte konuyla ilgili bilgiler...

MAKİ KAJİ KİMDİR,NERELİ? SUDOKU'NUN MUCİDİ KİMDİR?

Maki Kaji, 1952 yılında Japonya'nın Hokkaido adasında doğdu. Tokyo'daki Keio Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra ülkenin ilk bulmaca dergisini çıkarmaya başladı.

1983'te Nikoli'yi kuran Kaji, Sudoku'yu 1984'te ABD'ye yaptığı gezide buldu. Japonya'nın ilk bulmaca dergisini kurmadan önce, üniversite öğrenimini yarıda bırakan ve bir matbaa şirketinde çalışan Kaji, daha sonra "sudoku" adını verdiği bulmacayı yaratmak için mevcut bir sayı bulmacasından ipuçları aldı.

Böylece, 80’li yılların ortalarında, Japonca'da "her sayı tek olmalı" anlamına gelen sudoku doğdu.

Nikoli'de Kaji'nin yerine geçen Yoshinao Anpuku, Kaji'nin arkadaş canlısı ve hayata karşı benzersiz ve eğlenceli bir yaklaşımı olduğunu söyledi.

Anpuku, "Misyonumuz Maki'nin vizyonunu takip etmektir" dedi. Nikoli şirketi, 10'u yabancı olmak üzere 100'den fazla medya şirketine orijinal bulmacalar sağlarken sudokunun 200 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Maki Kaji, safra kanalındaki kanser nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetti.