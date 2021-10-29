Makroekonomik ne demek, TDK'ya göre Makroekonomik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Makroekonomik ne demek? Makroekonomik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi makroekonomik kelimesi. Peki makroekonomik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre makroekonomik nedir, makroekonomik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAKROEKONOMİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Makroekonomik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Makroekonomik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre makroekonomik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Makroekonomi ile ilgili olan

