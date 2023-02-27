Maksims Sidorovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksims Sidorovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksims Sidorovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksims Sidorovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksims Sidorovs 17 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksims Sidorovs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 15 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Maksims Sidorovs'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maksims Sidorovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksims Sidorovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksims Sidorovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksims Sidorovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2020 yılında Tukums

1 Ocak 2021 yılında Auda

9 Mart 2022 yılında Super Nova

15 Haziran 2022 yılında Tukums

Maksims Sidorovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksims Sidorovs şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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