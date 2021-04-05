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Malatya Belediyesi kısıtlama günleri sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmayarak önceden belirlenen alanlara bayat ekmek kutularından toplanan ekmekler ve mamalar ile sokak hayvanlarını besliyor.

Malatya Belediyesi kısıtlama günleri sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ekmek israfının önüne geçmek için başlatmış oluğu "Bayat Ekmek Kutusu" uygulaması ile topladığı ekmeklerin bir kısmını sokak hayvanlarına bir kısmını da yaban hayvanlarına yem olarak veriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin belirli noktalarında bulunan toplam 300 adet bayat ekmek toplama kutusunda günlük olarak yaklaşık 200 kg ekmek ekipler tarafından toplanıyor.

BELİRLENEN ALANLARA BIRAKILIYOR

Toplanan ekmekler ile temin edilen etler Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tabiat parklarına, çöp sahasına, hayvan barınağına, Baraj Göleti'nin çevresi ile önceden belirlenen ve sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara bırakılıyor.

ARALIKSIZ SÜRECEK

Özellikle pandemi süreciyle birlikte lokanta ve restoranların paket servise dönmesiyle beslenmede sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarını unutmayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, bu zorlu süreçte sokak hayvanlarının beslenmeleri için çalışmalarını aralıksız bir şeklide sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Malatya Belediyesi kısıtlama günleri sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor

Malatya Belediyesi kısıtlama günleri sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor

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