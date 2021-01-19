Kandilli Rasathanesi Elazığ depreminin büyüklüğünü 6,5 AFAD ise 6,7 olarak açıkladı. Elazığ'daki depremin ardından Malatya'da da 24 Ocak 2020 tarihinde peş peşe depremler meydana geldi. Peki, Malatya depremi 2020 kaç kişi öldü?

MALATYA DEPREMİ 2020

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'da 24 Ocak 2020 tarihinde saat 21.17’de 3.6 saat 21.24’te ise 3.9 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

Son olarak da saat 22.03'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ’da yaşanan deprem sonrası sarsıntıların eksik olmadığı ilde meydana gelen depremler vatandaşlarda korku ve panik yaşattı.

2020 MALATYA DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Depremde 17'si Elazığ, 4'ü Malatya olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı sayısı da Elazığ'da 654, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 32, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 50 olmak üzere 1030 olarak kaydedildi. Malatya'da 25 bina yıkıldı. 226 kişi yaralı olarak hastanelere başvurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamada Elâzığ'da 13 ölü ve 2'si ağır 405 yaralı olduğunu açıkladı.