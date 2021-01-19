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Malatya depremi 2020 kaç kişi öldü?

24 Ocak 2020 tarihinde başta Elâzığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini sallayan deprem 22 saniye sürdü. Bir çok ilde binalar yıkıldı. Elazığ ve Malatya'da onlarca kişi hayatını kaybetti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin Malatya depremi hakkındaki açıklamaları ve Malatya depremi 2020 kaç kişi öldü? sorusunun yanıtı...

Malatya depremi 2020 kaç kişi öldü?

Kandilli Rasathanesi Elazığ depreminin büyüklüğünü 6,5 AFAD ise 6,7 olarak açıkladı. Elazığ'daki depremin ardından Malatya'da da 24 Ocak 2020 tarihinde peş peşe depremler meydana geldi. Peki, Malatya depremi 2020 kaç kişi öldü? 

MALATYA DEPREMİ 2020

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'da 24 Ocak 2020 tarihinde saat 21.17’de 3.6 saat 21.24’te ise 3.9 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

Malatya depremi 2020 kaç kişi öldü?

Son olarak da saat 22.03'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ’da yaşanan deprem sonrası sarsıntıların eksik olmadığı ilde meydana gelen depremler vatandaşlarda korku ve panik yaşattı.

Malatya depremi 2020 kaç kişi öldü?

2020 MALATYA DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Depremde 17'si Elazığ, 4'ü Malatya olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı sayısı da Elazığ'da 654, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 32, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 50 olmak üzere 1030 olarak kaydedildi. Malatya'da 25 bina yıkıldı. 226 kişi yaralı olarak hastanelere başvurdu. 

Malatya depremi 2020 kaç kişi öldü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamada Elâzığ'da 13 ölü ve 2'si ağır 405 yaralı olduğunu açıkladı.

Malatya depremi 2020 kaç kişi öldü?

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