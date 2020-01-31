Malatya Valiliği'nden deprem ile ilgili son durum açıklaması

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen depremde Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 481 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

DEPREME İLİŞKİN SON DURUM

Bugün itibarıyla yapılan tespitlere göre, Doğanyol'da 29’u metruk olmak üzere 128, Battalgazi'de 71, Pütürge'de 135, Kale'de 170, Yeşilyurt'ta ise 1 konut yıkıldı.

Doğanyol'da 413, Pütürge'de 2 bin 328, Battalgazi'de 973, Yeşilyurt'ta 299, Kale'de 783 ve Akçadağ'da 3 olmak üzere toplamda 4 bin 799 konutun ağır hasar gördüğü tespit edildi.

Doğanyol'da 131, Pütürge'de 987, Battalgazi'de 1167, Yeşilyurt'ta 516, Kale'de 510 ve Akçadağ'da 5 olmak üzere toplamda 3 bin 316 az hasarlı binaların olduğu belirlendi.

Deprem bölgesinde ayrıca 131 ahırın yıkık oluştuğu, 1029'unun ise ağır hasar gördüğü tespit edildi. Doğanyol'da 59 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge'de 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

DEPREMZEDELERE 5 BİN 948 DEPREM ÇADIRI VE 6 BİN 275 YATAK DAĞITILDI

İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmadığı, bazı mahallelerin yollarının hasarlı olduğu ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmadığı aktarılan açıklamada vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 5 bin 948 deprem çadırı ve 6 bin 275 yatak dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ettiği, çadır kurma işlemlerinde 40 asker, 378 jandarma personeli, 70 afet ekibi ve 244 köy korucusunun çalıştığı, hasar tespiti için ise 91 ekipteki toplam 210 kişinin sahada çalışmalarına devam ettiği belirtildi.