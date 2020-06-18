Malatya ve Hakkari'de görülen dev yılanlar vatandaşları korkuttu

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla yılanlar ortaya çıkmaya başlarken vatandaşları korkmaya başladı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinin Yamaç köyünde ölçüm yapan harita teknikeri Engin Özcanan ve Murat Arslan, birden önlerine çıkan koca engerek yılanı nedeniyle büyük korku yaşadı.

"ENDER GÖRÜLEN KOCA ENGEREK YILANIYLA KARŞILAŞTIK"

İlk kez böyle bir yılanla karşılaştıklarını ifade eden Engin Özcanan ve Murat Arslan, “Ölçüm yaparken ender görülen koca engerek yılanıyla karşılaştık. Korkmaktan öte çok şaşırdık. Çünkü böyle bir türü daha önce bölgede görmedik. Biz de nadiren görünen yılana zarar gelmemesi için çalışma sahasını terk edene kadar uzak durduk. Yani yılan tekrar doğal yaşamına geri dönmüş oldu” diye konuştular.

MALATYA'DA MEZRALARDA YILANLAR GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yılanlar birçok yerde görülmeye başladı. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde mezrada da görülen yolanlar korkuttu.

Evlere ve araçlara giren yılanlar korku dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte birçok yerde görülen yılanlara karşı yetkililer uyarırken, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Kalecik mezrasında da ortaya çıkan yılanlar korkuttu.

SU İÇERKEN 2 METRELİK YILANLA KARŞILAŞTI

Mezrada hayvanlarını otlatan Mustafa Karakaş, kuyudan su çektiği sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda 2 yılanla karşılaştı. Bu anları cep telefonları ile de kayda alan Karakaş, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde bölgedeki vatandaşları da yılanlara karşı uyardı.