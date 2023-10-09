Malatya Yeşilyurt'ta 4.3'lük deprem!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ilk belirlemelere göre 4.3'lük bir deprem meydana geldi.

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Malatya Yeşilyurt'ta 4.3'lük deprem!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ilk belirlemelere göre 4.3'lük bir deprem meydana geldi.

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