Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ilk belirlemelere göre 4.3'lük bir deprem meydana geldi.
Malatya Yeşilyurt'ta 4.3'lük deprem!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ilk belirlemelere göre 4.3'lük bir deprem meydana geldi.
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