Malatya'da 164 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 164 kişiye 553 bin 502 lira idari para cezası kesildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 164 kişiye 553 bin 502 lira idari para cezası kesildi.
1175 iş yerini denetleyen ekipler, Kovid-19 tedbirlerini uymayan 3 işletmeye işlem yaptı.
İzolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişi hakkında da idari işlem gerçekleştirildi.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI