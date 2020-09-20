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Malatya'da 4.0 büyüklüğünde korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Malatya’nın Yazıhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4.0 büyüklüğünde korkutan deprem!

Malatya'da saat 08:45'te merkez üssü Hekimhan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Malatya'da 4.0 büyüklüğünde korkutan deprem!

Kandilli depremin derinliğinin 6 km olduğunu duyurdu.

 

 

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, depremin derinliğinin 7 km olduğunu duyurdu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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