Malatya'da 4.0 büyüklüğünde korkutan deprem!

Malatya'da saat 08:45'te merkez üssü Hekimhan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Kandilli depremin derinliğinin 6 km olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, depremin derinliğinin 7 km olduğunu duyurdu.