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Malatya'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Malatya'da ağır hasarlı bir binanın yıkım esnasında çöktüğü bildirildi. Binanın çökme anından kareler , bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Malatya 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördüğü tespit edilen bir bina yıkım çalışması esnasında çöktü.

Merkez Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesinde bulunan ve depremde hasar gören 6 katlı binanın yıkımı için Mehmet Buyruk Caddesi'nin bir kısmı geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Malatya'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Güvenlik önlemlerinin  alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkım yapıldığı sırada 6 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle etrafı toz bulutu kaplarken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Çöken binanın bitişiğindeki bina da ise hasar oluştuğu öğrenildi.

Malatya'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Diğer yandan, binanın çökme anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüyü çeken Mehmet Eren Çek, AA muhabirine, çökme anında telaşlandığını anlatarak, "Arkadaşlarla geldiğimizde binanın yıkımını çekmeye karar verdim. Çektiğim zaman iş makinesi binanın yıkımına başlamıştı. Görüntü çekmeye başladığım an 3 saniye içinde büyük bir yıkım gerçekleşti. Yan binada hasar oluştu. Allah'a şükür can kaybı yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Malatya'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

Kübra Kaçmaz
Editör


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