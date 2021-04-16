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Malatya'da bir mahalle komple karantinaya alındı, 10 gün süre ile karantinada kalacak

Artan vaka sayıları ülke genelinde toplu karantina süreçlerini zorunlu kılıyor. Koronavirüs vaka sayısı artışı nedeniyle Malatya'da bir mahalle komple karantina altına alındı.

Malatya'da bir mahalle komple karantinaya alındı, 10 gün süre ile karantinada kalacak

Malatya'da bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle karantina altına alındı. Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Doğanşehir İlçesi Beğre Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 16 Nisan 2021 tarihi saat:14.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 gün süre ile karantina kararı alınmıştır" denildi. Jandarma tarafından sözü edilen mahalleye giriş ve çıkışlar zorunlu haller dışında kapatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Malatya'da bir mahalle komple karantinaya alındı, 10 gün süre ile karantinada kalacak

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