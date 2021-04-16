Malatya'da bir mahalle komple karantinaya alındı, 10 gün süre ile karantinada kalacak

Malatya'da bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle karantina altına alındı. Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Doğanşehir İlçesi Beğre Mahallesinde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 16 Nisan 2021 tarihi saat:14.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar 10 gün süre ile karantina kararı alınmıştır" denildi. Jandarma tarafından sözü edilen mahalleye giriş ve çıkışlar zorunlu haller dışında kapatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı