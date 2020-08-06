Malatya'da hasatın sonuna gelindi!

Malatya'da yaş kayısı hasadında sona gelindi. Haziran'ın sonlarına doğru başlayan ve Ağustos'un ortasına kadar sürmesi beklenen kayısı hasadı şu anda Malatya'nın Hekimhan, Kuluncak, Darende ve Doğanşehir ilçelerinde sürüyor.

FARKLI ŞEHİRLERDEN İŞÇİLER GELİYOR

Avrupa Birliği'nin tescilli ürün listesine aldığı kayısı, ağacından hasat edilip kurutulması için işlemlerden geçiyor.

KORONAVİRÜS SALGINININ GÖLGESİNDE YAPILIYOR

Kayısı bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının gölgesinde yapılıyor. Başka şehirlerden gelen işçilerin yardımı ile hasadı yapılıp kurutma işlemleri gerçekleştirilen kayısı işinde çalışanlar koronavirüs kurallarına da uyuyor.

Kayısı ihracat dönemi ağustos ayında başlıyor. 25 Temmuz 2019 ile 25 Temmuz 2020 arasındaki bir yılda 250 milyon dolardan fazla kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü başkanlığındaki heyet tarafından bu yılki yaş kayısı tahmini rekoltesi 381 bin ton, kuru kayısı tahmini rekoltesi de 85 bin ton olarak açıklanmıştı.

Bu yıl hediyelik diye tabir edilen Hasanbey ve Kabaaşı cinsi kaliteli kayısılar yaş olarak perakende de kilosu 8 ile 12 TL arasında işlem görürken, il dışına göndermek için hediyelik kayısı alanlar kilosuna ortalama 10 TL ödedi.Malatya'da 8 milyon civarında kök ağacı ile 50 bin civarındaki ailenin geçimini sağlayan kayısı, 114 ülkeye ihraç ediliyor. Kükürtlenip kurutularak dış pazara sunulan kayısı, önemli ihraç ürünleri arasında yer alıyor. Kayısı, organik gün kurusu, kuru kayısı çekirdeği, kuruyemiş, pekmez, pestil ve marmelat olarak da tüketiliyor.Özellikle doğal olması nedeniyle son yıllarda gün kurusu kayısı daha çok rağbet görüyor.