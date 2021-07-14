Malatya'da minibüs, ticari araca arkadan çarptı: 12 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Malatya-Kayseri karayolunun Darende ilçesi kesiminde meydana geldi.
Halil Aslan yönetimindeki 08 AAT 541 plakalı minibüs, Mehmet Ay yönetimindeki 07 E 9800 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada sürücüler ile 10 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Darende İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.