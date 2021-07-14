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  3. Malatya'da minibüs, ticari araca arkadan çarptı: 12 yaralı

Malatya'da minibüs, ticari araca arkadan çarptı: 12 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Malatya'da minibüs, ticari araca arkadan çarptı: 12 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Malatya-Kayseri karayolunun Darende ilçesi kesiminde meydana geldi.  

Halil Aslan yönetimindeki 08 AAT 541 plakalı minibüs, Mehmet Ay yönetimindeki 07 E 9800 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile 10 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Darende İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'da minibüs, ticari araca arkadan çarptı: 12 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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