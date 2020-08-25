Malatya'nın neyi meşhur? Malatya'da ne yenir? Gezilecek yerler

Türkiye'nin en kalabalık 28'inci şehri, kayısı diyarı, zengin ve çeşitli sosyal yapısı ve Güney ile orta Anadolu'nun kesişme noktasında olan Malatya'dayız bugün. Doğunun Paris'i Malatya'ya yakın zamanda yolunuz düşecekse, yemeğinden nüfusuna, gezilecek yerlerinden matematik konumuna her şey haberimizde. Malatya'nın neyi meşhur?Nüfusu kaç kişi? Malatya'da ne yenir? Gezilecek yerler nerelerdir? İşte detaylar...

MALATYA'NIN NEYİ MEŞHUR? MALATYA'DA NE YENİR?

KAYISI TATLISI

Malatya deyince aklımıza gelen ilk yiyecek olan kayısıyla başlayalım istedik. Malatyalılar kayısıyı her şeyde kullanıyor aslında. Tüm yemeklerin içinde görebilirsiniz bu meyveyi. Kayısı tatlısı da meşhurdur haliyle. Tereyağında kavrulan kayısıların içine kaymak koyulmasıyla yapılan bu tatlının tadı, yapılışı kadar hafife alınamaz.

GIRIK

Yuvarlak şekillendirilmiş mini mini köfteler sebzeyle kaynatılır ve hafif olduğu kadar doyurucu bir lezzete dönüşür. Hafif suyla servis edilen Malatya'nın bu yöresel yemeğinin tadına doyamayacaksınız.

ANALI KIZLI ÇORBA

Hazır çorbalardan da biliyoruz aslında analı kızlıyı. Öyle meşhur, öyle dillere destan bir lezzet ki bazı firmalar dayanamayıp piyasaya sürerek tüm Türkiye'nin bu lezzete varmasını istemiş anlaşılan. Siz bu çorbayı bir de çıkış yeri Malatya'da yiyin.

İÇLİ KÖFTE

İçli köfte Malatya'nın değil ki tüm Türkiye'nin dediğinizi duyar gibiyiz. Henüz Malatya'nın içli köftesinin tadına bakmadınız demektir bu. Yaygın olanın aksine köfteler kızartılmaz haşlanır ve iç harcına ceviz konur.

KAYISILI KAVURMA

Haberin başında belirtmiştik kayısıyı her yemeğin içinde görebileceğinizi. Kavrulmuş tatlı kayısının soğan ve ete bu kadar yakışacağını Malatyalılardan başkası tahmin edemezdi herhalde.

MALATYA'DA GEZİLECEK YERLER

ARAPGİR

Eğer el değmemiş, turistler tarafından bilinmeyen, doğanın kalbinde, sessiz, sakin yerleri seviyorsanız doğru yerdesiniz. Arapgiri tam da öyle bir yer. Ama biraz acele edin, her an keşfedilip kalabalıklaşabilir.

YEŞİLYURT

Eğer siz de 'Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı!' diyenlerdenseniz Yeşilyurt'a uğramanızı öneririz. Doğayla başbaşa olduğunuz bu yer, kahvaltı sofrasında hiç boş yer kalmamasıyla meşhurdur.

GÜNPINAR ŞELALESİ

50 metre yükseklikten çağlayan bu şelalenin kaynak suyu kışın donuyor ve Pamukkale travertenlerini andıran bir görüntüyle dokunuyor gözlere.

LEVENT VADİSİ

Mağaraları, ilginç yüzey şekilleri ve derin uçurumlarıyla bu vadi gören herkesi büyülüyor. Burada bulunan kabartmaların Geç Hitit Çağı dönemlerinden kalma olduğu yapılan son araştırmalarda kanıtlanmış.

ESKİ MALATYA (BATTALGAZİ) ULU CAMİ

Eski Malatya olarak bilinen Battalgazi ilçesindeki bu tarihi caminin 7. yüzyılda yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Zaman zaman restore edilse de özgün yapısı ve duvarlarındaki tarih kokusu varlığını koruyor.

MALATYA'NIN NÜFUSU

HAKKINDA: Malatya,12.146 kilometrekare yüz ölçümü ve 803.499 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 0,39 oranında yani 3.129 kişi artan nüfusu, 398.249 (%49.77) erkek ve 401.916 (%50.23) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 66 olarak saptanmıştır.