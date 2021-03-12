Malavi'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malavi'nin Bayrağı Nasıldır?
Malavi'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Malavi'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Malavi hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Malavi ya da resmî adı ile Malavi Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneydoğu bölümünde yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülke 6 Temmuz 1964 tarihinde Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazanmıştır.
Malavi'nin Başkenti?
“Lilongwe” şehri Malavi'nin başkentidir.
Malavi'nin Para Birimi Nedir?
“Malavi Kwachası” Malavi'nin para birimidir.
Malavi'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Malavi'nin telefon alan kodu : + 265
Malavi'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Malavi
Malavi'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Lilongwe
Malavi'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Malawi
Malavi'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Lilongwe
Malavi'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce, Chichewa