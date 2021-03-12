Malavi'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malavi'nin Bayrağı Nasıldır?

Malavi ya da resmî adı ile Malavi Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneydoğu bölümünde yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. Ülke 6 Temmuz 1964 tarihinde Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazanmıştır.

Malavi'nin Başkenti?

“Lilongwe” şehri Malavi'nin başkentidir.

Malavi'nin Para Birimi Nedir?

“Malavi Kwachası” Malavi'nin para birimidir.

Malavi'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Malavi'nin telefon alan kodu : + 265

Malavi'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Malavi

Malavi'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Lilongwe

Malavi'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Malawi

Malavi'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Lilongwe

Malavi'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce, Chichewa

Malavi'nin Bayrağı Nasıldır?