1071 yılında kazanılan Malazgirt Savaşı'nın ardından gelen zaferle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve bugün üzerinde yaşadığımız toprakları yurt edinme şansını yakaladık. Kanla sulanan bu topraklarda kazanılan Malazgirt Zaferi her sene bütün Anadolu'da büyük coşkuyla kutlanıyor. Bu bağlamda İletişim Başkanlığı tarafından Malazgirt Zaferi'ni anmak için klipli Kızıl Elma Marşı yayınlandı. Peki Malazgirt Zaferi nedir? Yıl dönümü ne zaman? Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yayınlanan Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma marşı, kimin eseri? İşte cevaplar...

MALAZGİRT ZAFERİ NEDİR? YIL DÖNÜMÜ NE ZAMAN?

26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen Malazgirt Meydan Muharebesi, Alparslan ve ordusunun zaferiyle sonuçlanınca, Türkler Anadolu'ya girerek bu topraklara hükmetmiştir. Bu nedenle Malazgirt Meydan Muharebesi ya da Malazgirt Zaferi, 'Türklere Anadolu'nun kapısını açan son muharebe' olarak da bilinir. Her yıl 26 Ağustos tarihinde Anadolu topraklarında yaşayan tüm Türkler tarafından coşkuyla kutlanır.

KIZIL ELMA NEDİR?

Kızıl Elma, Türk mitolojisinde yer alan, ülküler veya düşleri temsil eden simgesel bir ifadedir. Bu ifadenin üzerine düşündükçe ondan uzaklaşıldığına fakat uzaklaştıkça da cazibesinin arttığına inanılır. Türk milliyetçiliği açısından önemli bir sembol sayılan Kızıl Elma, bir hedefi temsil eder. Ulaşılması amaçlanan yer, fethedilmesi gereken topraklar gibi anlamları varken diğer yandan da devlet kurma, cihana hükmetme ve tüm Türkler arasında birlik oluşturma gibi idealleri de karşılamaktadır.

KIZIL ELMA MARŞI

İletişim Başkanlığı tarafından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü olması sebebiyle Kızıl Elma Marşı ve marşın klibi yayınlandı. Kızıl Elma Marşı'nın sözleri şöyle:

Canlar canının yolunda ancak/ Kızıl elma hedefine ulaşılacak/Vadedilmiş olan ilahi nur Hak/ Ebedi mutlak hakim olacak

Kızıl elmanın fethiyle ancak/ Yeryüzü sükun huzur bulacak/ Geliyoruz ey şanlı al bayrak/ Vatan aşkıyla her köşe bucak

Arşa yükselsin tekbir sesleri/ Allah-u Ekber arş ileri/ Türk'ün askeri candır siperi/ Kahraman yurdumun onur izzeti

Arşa yükselsin tekbir sesleri/Allah Allah diyerek dönmeyiz geri /Vur ki inlesin zalimin sesi /Yedi cihan duysun hür sesimizi

Şanlı Türkiyem al bayrağına/ Bağlıyız gönülden canım vatana/ Başlar koyar yoluna tüm cihanda/ Şu çılgın Türkler hilal uğruna

Haydi Türkiyem Allah aşkına/ Tarihe bir daha damga vurmaya/ Ey aziz millet vatan namına/ Yeniden nesillere ilham olmaya

Malazgirt’te şahlanan Sultan Alparslan/ Kuruluş'ta Osman Gazi oluyor bu kan/ Fetihlerle müjdelenen Sultan-ı Cihan/ Çanakkale meydanında çocuk kahraman

Nesebinden geliyor yine aynı kan/ Dirilişle yeniden yazıyor destan/ İ'la-yi Kelimetullah bekliyor cihan/ İstikamet kızıl elma vermeyiz aman

Malazgirt’te şahlanan Alparslan gibi/ Zaferlerle tarih yazan ecdadım gibi/ Çağ kapatıp çağ açan ceddimiz gibi/ Hedefimiz kızıl elma marş ileri.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, marşı Twitter hesabından paylaşarak, "Kızıl Elma marşının yer aldığı klibi, "Bizim için 'Kızıl Elma'‬ büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebelitarık'tan Hicaz'a, Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir." ifadelerini kullandı.

Klipte dikkatleri çeken bir diğer nokta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih suresinden kesitler okuması oldu.