Maldivler'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Maldivler'in Bayrağı Nasıldır?
Maldivler'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Maldivler'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Maldivler hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Maldivler ya da resmî adıyla Maldiv Cumhuriyeti, Hint Okyanusu'nda 1.200 adadan oluşan bir devlettir. Hindistan'ın güneyinde ve Sri Lanka'nın yaklaşık 750 kilometre güneybatısında yer alır. Küresel iklim değişiklikleri yüzünden yüzyıl içerisinde sular altında kalacağı öngörülmektedir.
Maldivler'in Başkenti?
“Malé” şehri Maldivler'in başkentidir.
Maldivler'in Para Birimi Nedir?
“Maldiv Rufiyası”Maldivler'in para birimidir.
Maldivler'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Maldivler'in telefon alan kodu : + 960
Maldivler'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Maldivler
Maldivler'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Malé
Maldivler'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Maldives
Maldivler'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Malé
Maldivler'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Malé
Maldivler'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Dhivehi Raajje
Maldivler'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Dhivehi dili Thaana alfabesi