Maldivler'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Maldivler'in Bayrağı Nasıldır?

Maldivler ya da resmî adıyla Maldiv Cumhuriyeti, Hint Okyanusu'nda 1.200 adadan oluşan bir devlettir. Hindistan'ın güneyinde ve Sri Lanka'nın yaklaşık 750 kilometre güneybatısında yer alır. Küresel iklim değişiklikleri yüzünden yüzyıl içerisinde sular altında kalacağı öngörülmektedir.

Maldivler'in Başkenti?

“Malé” şehri Maldivler'in başkentidir.

Maldivler'in Para Birimi Nedir?

“Maldiv Rufiyası”Maldivler'in para birimidir.

Maldivler'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Maldivler'in telefon alan kodu : + 960

Maldivler'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Maldivler

Maldivler'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Malé

Maldivler'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Maldives

Maldivler'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Malé

Maldivler'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Malé

Maldivler'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Dhivehi Raajje

Maldivler'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Dhivehi dili Thaana alfabesi

Maldivler'in Bayrağı Nasıldır?