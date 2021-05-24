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Malezya'da feci kaza! Metro trenleri çarpıştı: 213 yaralı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki metro hattında kaza meydana geldi. İki trenin çarpıştığı kazada 213 kişi yaralandı.

Malezya'da feci kaza! Metro trenleri çarpıştı: 213 yaralı

Korkunç kaza, Malezya'nın  başkenti Kuala Lumpur'da meydana geldi.

Malezya Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong, metro hattında meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Siong, test sürüşü yapan boş trenin raydan çıkarak karşıdan gelen yolcuların olduğu trenle çarpıştığını belirtti.

KAZADA, 167 KİŞİ HAFİF, 47 KİŞİ AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Çarpışmanın yerel saatle 20.33'de meydana geldiğini belirten Bakan Wee, 166 kişinin hafif yaralandığını, 47 kişinin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, halktan sakin olmalarını istedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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