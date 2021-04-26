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  3. Maliye Bölümünü bitirdi, iş hayatında aradığını bulamayınca çiftçi olmaya karar verdi

Maliye Bölümünü bitirdi, iş hayatında aradığını bulamayınca çiftçi olmaya karar verdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Fatma Lokman, çiftçilik yapmaya başladı. 5 yıl muhasebecilik yaptığını anlatan Lokman, işini severek yaptığını söyledi.

Maliye Bölümünü bitirdi, iş hayatında aradığını bulamayınca çiftçi olmaya karar verdi

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı mahallesinde oturan 1 çocuk annesi Fatma Lokman, 5 yıl muhasebecilikten sonra çiftçilik yapmaya karar verdi. Eşi Uğur Lokman ile birlikte değişik ürünler eken Fatma Lokman, bu yıl ilk kez ıtır bitkisi dikimine başladı. Genç kadın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nin(BAÇEM) öncülük ettiği "Aromatik Köy Projesi" kapsamında aldığı ıtır fidanlarını bir dekarlık alanda dikti.

"KÖYDEKİ 8 GİRİŞİMCİ KADINDAN BİRİ OLDUM"

Toprakla uğraşmayı sevdiğini anlatan Fatma Lokman, "Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Maliye Bölümünü bitirdikten sonra 5 yıl muhasebe bürosunda çalıştım. Kayın pederim Ali Lokman ve eşim Uğur Lokman köyde çiftçilik yapıyordu. Bende çiftçilik yapmaya karar verdim. Şimdi ailecek çiftçilik yapıyoruz. Bu yıl BAÇEM'in ıtır fidesi dağıtacağını duyunca ben de başvurdum. Bu konuda köydeki 8 girişimci kadından biri oldum. Şimdi de ıtır fidelerini diktik. Bu projenin diğer çiftçilere de örnek olmasını diliyorum. İnşallah, köylümüze örnek oluruz, Bize destek olan Büyükşehir Belediyesi ve BAÇEM yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Maliye Bölümünü bitirdi, iş hayatında aradığını bulamayınca çiftçi olmaya karar verdi

Maliye Bölümünü bitirdi, iş hayatında aradığını bulamayınca çiftçi olmaya karar verdi

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