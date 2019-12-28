Maltepe Spor Başkanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sosyal medyada paylaştığı ağır tehdit ve hakaret içeren yazı neticesinde savcılık tarafından Maltepe Spor Klübü Başkanı ve CHP Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak için açılan soruşturma neticesinde Konak Güvenlik Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konak'ın gözaltı kararı haberini Av.Burak Bekiroğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda tüm kamuoyuna duyurdu.