Maltepe'de askeri alanda korkutan yangın!
Maltepe'de askeri alanda arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Maltepe'de askeri alanda arazide otların tutuşması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipler müdahale ediyor.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor. Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor.