Maltepe’de genç kadına tecavüz girişiminde bulunmuştu! O zanlı yakalandı

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi£de 4 Ağustos günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi sokaka arasında tecavüz etmeye çalıştığı kadınının telefonunu alıp kaçmıştı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinin ardından o zanlıyı kıskıvrak yakalayarak cezaevine gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, N.İ. (36) isimli kadın, çalıştığı restoranda tanıştığı bir erkekle taksiye binerek evinin önüne geldi. Taksiden inen ikili bir süre sonra ara bir sokağa girdiler. İddialara göre ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından şüpheli, N.İ.’yi yere yatırarak tecavüz etmeye çalıştı. Şüpheli, kadın kendisine direnip bağırmaya başlayınca telaşa kapılıp kadının cep telefonunu çalarak oradan ayrıldı. N.İ.’nin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kadının şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.





GÜVENLİK KAMERALARINDAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve N.İ.’nin çalıştığı restoranda bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelmeye aldı. Ekipler, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ramazan K. (29), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın üzerinde yapılan aramada, N.İ.’den çaldığı telefon da ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.