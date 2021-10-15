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  3. Maltepe'de hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymayan şüpheli kendi başına silah dayadı, ardından araç gasp etti!

Maltepe'de hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymayan şüpheli kendi başına silah dayadı, ardından araç gasp etti!

Maltepe D-100 Karayolu'nda, çeşitli suçlardan aranan şüphelinin polislerin dur ihbarına uymaması üzerine kovalamaca meydana geldi. Aracının lastiklerine ateş edilerek durdurulan şüpheli, bu kez başına silah dayayıp aracından çıktı ve yoldan geçen başka bir aracı silahla gasp etti. İzini kaybettiren şüpheli, aracı terk ederek kayıplara karıştı.

Maltepe'de hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymayan şüpheli kendi başına silah dayadı, ardından araç gasp etti!

Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün saat 14.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çeşitli suçlardan aranan Ümit T. arasında kovalamaca başladı.

Polis ekipler, ticari aracıyla kaçan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uyulmaması üzerine ekipler havaya uyarı ateşi açtı.

Maltepe'de hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymayan şüpheli kendi başına silah dayadı, ardından araç gasp etti!

KENDİ BAŞINA SİLAH DAYADI VE ARAÇTAN İNDİ

Polisler, kaçmaya devam eden şüphelinin aracının lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu. Şüpheli Ümit T. ise polislerin kendisini yakalayamaması için aracından kendi başına silah dayalı bir şekilde indi.

Maltepe'de hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymayan şüpheli kendi başına silah dayadı, ardından araç gasp etti!

BAŞKA BİR ARACI DURDURUP GASBETTİ

Şüpheli, Ankara yönünde ilerleyen ve içinde 2 kişi bulunan yabancı plakalı otomobili durdurarak gasp etti ve araçla kaçmaya başladı. Polis ekipleri ve şüpheli arasında uzun süre kovalamaca devam etti. İzini kaybettiren Ümit T., araçtaki bir kişiyi yolda bırakırken araç sürücüsü ile Avrupa Yakası'na geçti.

Maltepe'de hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymayan şüpheli kendi başına silah dayadı, ardından araç gasp etti!

YAYA OLARAK KAÇTI

Şüpheli, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde aracı ve sürücüyü terk etti ve yaya olarak kaçtı. Maltepe D-100 Karayolu'nda iki lastiği patlak olan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Maltepe D-100 Karayolu'nda yaşanan anlar vatandaşlar tarafından telefon kamerasına kaydedilirken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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