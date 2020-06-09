Maltepe'de korkunç kaza! Vücudu direksiyona sıkıştı

Maltepe D-100 karayolu, Kadıköy istikametinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere çarptı ardından da aynı istikamette seyir halindeki minibüse çarptı. Yaşanan kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kadıköy istikametine doğru seyir halinde olan bir lojistik firmasına ait M.Ç.'nin kullandığı 34 HO 5577 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan kamyonet savrularak aynı istikamette seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 34 HF 4306 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında direksiyona sıkışan minibüs sürücüsü, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonette bulunan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşım polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.