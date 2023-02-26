Mamadou Sere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Sere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Sere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Sere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Sere 1 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Burkina Faso uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Sere Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mamadou Sere'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mamadou Sere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Sere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Sere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Sere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Sere şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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