Mamak 1-5 Etimesgut Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Mamak, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Mamak ve Etimesgut Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Mamak sahasında Etimesgut Belediyespor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Mamak - Etimesgut Belediyespor maçı skoru ne oldu? Mamak, Etimesgut Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Mamak Etimesgut Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çubuk İlçe - Ankara



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Mamak Etimesgut Belediyespor Maçının Hakemleri

Mustafa İlker Coşkun(hakem), Vural Gül(1. Yardımcı Hakem), Emir Kılıçarslan(2. Yardımcı Hakem), Demokrat Özgür Güneş(dördüncü Hakem)

Mamak İlk 11

60. Erhan Kuşkapan, 6. Halilcan Doğan, 8. Mahmut Altınkaya, 12. Celal Aras, 14. Çağrı Tekin, 19. Görkem Can Güner, 67. Salih Sefercik, 70. Alperen Özşahin, 74. Mehmet Fırat Demir, 76. Şahin Çark, 24. Hakan Yağmurkaya



Yedekler

37. Evra Saner Gülal, 21. Fırat Can Akbulut, 22. Yiğit Arslan, 90. İsmail Köse, 28. Yunus Emre Karaman, 39. Yiğit Yöney, 44. Recep Kalkan, 58. Ataberk Yıldız, 92. Ali Koçak, 95. Canberk Özçakır



Teknik Sorumlu

Vehbi Haluk Bulgurlu

Etimesgut Belediyespor İlk 11

1. Özkan Karabulut, 98. Furkan Yılgın, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 18. Emre Torun, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 26. Halil Köçer, 77. Mehmet Zahit Çınar, 88. Erdi Zengin, 99. Yusuf Yıldırım



Yedekler

97. Furkan Taş, 25. Mert Arda Açıkgöz, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 30. Berk Akgönül, 39. Hasan Ahmet Sari, 54. Yasin Görkem Arslan, 62. Volkan Geyik, 65. İsmail Güner, 70. Ahmet Sun, 8. Emre Gündoğdu



Teknik Sorumlu

Taner Öcal

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 22 16 4 2 51 18 52 33 2 Van Spor 22 13 4 5 35 20 43 15 3 Kırşehir Belediyespor 22 11 7 4 31 15 40 16 4 Sakaryaspor 22 11 7 4 37 23 40 14 5 Turgutluspor 22 13 0 9 29 34 39 -5 6 Bodrumspor 22 11 5 6 51 32 38 19 7 Kırklarelispor 22 9 10 3 27 16 37 11 8 Pazarspor 22 10 4 8 35 31 34 4 9 Serik Belediyespor 22 8 8 6 33 31 32 2 10 Tarsus İdman Yurdu 22 8 6 8 30 26 30 4 11 Pendikspor 22 9 2 11 36 26 29 10 12 Etimesgut Belediyespor 22 7 7 8 23 22 28 1 13 Sivas Belediyespor 22 6 9 7 35 29 27 6 14 Karacabey Belediyespor 22 7 6 9 24 25 27 -1 15 1922 Konyaspor 22 6 5 11 27 28 23 -1 16 Mamak FK 22 6 4 12 23 56 22 -33 17 Elazığspor 22 7 3 12 30 42 24 -12 18 Kastamonuspor 22 5 5 12 19 33 20 -14 19 Bayburt Özel İdare Spor 22 6 2 14 23 39 20 -16 20 Kardemir Karabükspor 22 1 2 19 9 62 5 -53

Fikstür