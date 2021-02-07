Mamak 1-5 Etimesgut Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Mamak, Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Mamak, Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Mamak ve Etimesgut Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Mamak sahasında Etimesgut Belediyespor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Mamak - Etimesgut Belediyespor maçı skoru ne oldu?
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Mamak Etimesgut Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Mamak Etimesgut Belediyespor Maçının Hakemleri
Mustafa İlker Coşkun(hakem), Vural Gül(1. Yardımcı Hakem), Emir Kılıçarslan(2. Yardımcı Hakem), Demokrat Özgür Güneş(dördüncü Hakem)
Mamak İlk 11
60. Erhan Kuşkapan, 6. Halilcan Doğan, 8. Mahmut Altınkaya, 12. Celal Aras, 14. Çağrı Tekin, 19. Görkem Can Güner, 67. Salih Sefercik, 70. Alperen Özşahin, 74. Mehmet Fırat Demir, 76. Şahin Çark, 24. Hakan Yağmurkaya
Yedekler
37. Evra Saner Gülal, 21. Fırat Can Akbulut, 22. Yiğit Arslan, 90. İsmail Köse, 28. Yunus Emre Karaman, 39. Yiğit Yöney, 44. Recep Kalkan, 58. Ataberk Yıldız, 92. Ali Koçak, 95. Canberk Özçakır
Teknik Sorumlu
Vehbi Haluk Bulgurlu
Etimesgut Belediyespor İlk 11
1. Özkan Karabulut, 98. Furkan Yılgın, 4. Eyüpcan Delibalta, 5. Çağlayan Menderes, 18. Emre Torun, 20. Şahin Fıstıkcı, 22. Alim Harlak, 26. Halil Köçer, 77. Mehmet Zahit Çınar, 88. Erdi Zengin, 99. Yusuf Yıldırım
Yedekler
97. Furkan Taş, 25. Mert Arda Açıkgöz, 29. Batuhan Nusret Yiğit, 30. Berk Akgönül, 39. Hasan Ahmet Sari, 54. Yasin Görkem Arslan, 62. Volkan Geyik, 65. İsmail Güner, 70. Ahmet Sun, 8. Emre Gündoğdu
Teknik Sorumlu
Taner Öcal
Puan Durumu
|Takım
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|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|22
|16
|4
|2
|51
|18
|52
|33
|2
|Van Spor
|22
|13
|4
|5
|35
|20
|43
|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|40
|16
|4
|Sakaryaspor
|22
|11
|7
|4
|37
|23
|40
|14
|5
|Turgutluspor
|22
|13
|0
|9
|29
|34
|39
|-5
|6
|Bodrumspor
|22
|11
|5
|6
|51
|32
|38
|19
|7
|Kırklarelispor
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|37
|11
|8
|Pazarspor
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|34
|4
|9
|Serik Belediyespor
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|32
|2
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|8
|6
|8
|30
|26
|30
|4
|11
|Pendikspor
|22
|9
|2
|11
|36
|26
|29
|10
|12
|Etimesgut Belediyespor
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|28
|1
|13
|Sivas Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|27
|6
|14
|Karacabey Belediyespor
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|27
|-1
|15
|1922 Konyaspor
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|23
|-1
|16
|Mamak FK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|22
|-33
|17
|Elazığspor
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|24
|-12
|18
|Kastamonuspor
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|20
|-14
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|20
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|5
|-53
Fikstür
|07.02.2021
|Mamak FK
|1-5
|Etimesgut Belediyespor
|07.02.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Van Spor
|07.02.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Tarsus İdman Yurdu
|07.02.2021
|Pendikspor
|3-0
|Turgutluspor
|07.02.2021
|Pazarspor
|0-2
|Kırklarelispor
|07.02.2021
|Kırşehir Belediyespor
|2-0
|Kastamonuspor
|07.02.2021
|Karacabey Belediyespor
|0-2
|Eyüpspor
|07.02.2021
|Elazığspor
|0-2
|Kardemir Karabükspor
|07.02.2021
|Bodrumspor
|5-2
|1922 Konyaspor
|07.02.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|4-1
|Serik Belediyespor
|07.02.2021
|Başkent Akademi FK
|Etimesgut Belediyespor