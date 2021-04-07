Mamak, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Mamak, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Mamak ve Bodrumspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Mamak sahasında Bodrumspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Mamak - Bodrumspor maçı skoru ne oldu? Mamak, Bodrumspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Mamak Bodrumspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Çubuk İlçe - Ankara



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Mamak Bodrumspor Maçının Hakemleri

Ömer Tolga Güldibi(hakem), Birtan Yavuz(1. Yardımcı Hakem), Şefik Öner(2. Yardımcı Hakem), Sabit Selvi(dördüncü Hakem)

Mamak

Mamak İlk 11

60. Erhan Kuşkapan, 5. Hüseyin İriç, 8. Mahmut Altınkaya, 14. Çağrı Tekin, 19. Görkem Can Güner, 21. Fırat Can Akbulut, 24. Hakan Yağmurkaya, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 40. Berkehan Biçer, 44. Recep Kalkan, 74. Mehmet Fırat Demir



Yedekler

25. Burak Cemal Çelik, 9. Enes Kubat, 58. Ataberk Yıldız, 22. Yiğit Arslan, 28. Yunus Emre Karaman, 39. Yiğit Yöney, 47. Mehmet Halil Daniş, 70. Alperen Özşahin, 88. Emran Muhammet, 90. İsmail Köse



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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{awayLogo} Bodrumspor

Bodrumspor İlk 11

35. Egemen Gençalp, 5. Emre Can Coşkun, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 37. Emre Kaplan, 48. Celal Dumanlı, 71. Cenk Şen, 15. Süleyman Güneş, 24. Burak Çolak, 20. Orhan Aktaş



Yedekler

1. Yakup Mert Çakır, 4. Erkan Değişmez, 17. Medeni Bingöl, 34. Hüseyin Erkan, 11. Batuhan Ayvaz, 90. Halil İbrahim Sevinç, 94. Murat Elkatmış, 23. Ozan Sol, 77. Ferit Özler, 99. Enes Karakuş



Teknik Sorumlu

Tahsin Tam



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 32 24 6 2 71 21 78 50 2 Sakaryaspor 32 16 12 4 56 30 60 26 3 Kırşehir Belediyespor 32 17 8 7 45 25 59 20 4 Van Spor 32 17 6 9 51 29 57 22 5 Kırklarelispor 32 15 12 5 47 26 57 21 6 Bodrumspor 32 16 7 9 67 41 55 26 7 Etimesgut Belediyespor 32 15 7 10 51 27 52 24 8 Turgutluspor 32 15 4 13 40 45 49 -5 9 Tarsus İdman Yurdu 32 13 9 10 51 41 48 10 10 Serik Belediyespor 32 12 12 8 45 39 48 6 11 Karacabey Belediyespor 32 12 8 12 40 35 44 5 12 Pendikspor 32 12 5 15 50 42 41 8 13 Pazarspor 32 11 5 16 50 55 38 -5 14 Sivas Belediyespor 32 8 13 11 42 41 37 1 15 Bayburt Özel İdare Spor 32 11 4 17 40 52 37 -12 16 1922 Konyaspor 32 9 8 15 39 41 35 -2 17 Kastamonuspor 32 7 11 14 27 46 32 -19 18 Elazığspor 32 8 5 19 41 68 29 -27 19 Mamak FK 32 6 6 20 28 94 24 -66 20 Kardemir Karabükspor 32 1 2 29 11 94 5 -83

Fikstür

04.04.2021 Başkent Akademi FK Bodrumspor 07.04.2021 Mamak FK 0-3 Bodrumspor 07.04.2021 Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu 07.04.2021 Serik Belediyespor 1-0 Van Spor 07.04.2021 Pendikspor 0-0 Karacabey Belediyespor 07.04.2021 Kastamonuspor 1-1 1922 Konyaspor 07.04.2021 Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor 07.04.2021 Sivas Belediyespor 0-1 Kırşehir Belediyespor 07.04.2021 Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor 07.04.2021 Elazığspor 1-6 Sakaryaspor 07.04.2021 Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor

KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU