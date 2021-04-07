Mamak, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Mamak, Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Mamak, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Mamak ve Bodrumspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Mamak sahasında Bodrumspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Çubuk İlçe - Ankara stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Mamak - Bodrumspor maçı skoru ne oldu?
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Mamak Bodrumspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Çubuk İlçe - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Mamak Bodrumspor Maçının Hakemleri
Ömer Tolga Güldibi(hakem), Birtan Yavuz(1. Yardımcı Hakem), Şefik Öner(2. Yardımcı Hakem), Sabit Selvi(dördüncü Hakem)
Mamak İlk 11
60. Erhan Kuşkapan, 5. Hüseyin İriç, 8. Mahmut Altınkaya, 14. Çağrı Tekin, 19. Görkem Can Güner, 21. Fırat Can Akbulut, 24. Hakan Yağmurkaya, 27. Bünyamin Mustafa Bingöl, 40. Berkehan Biçer, 44. Recep Kalkan, 74. Mehmet Fırat Demir
Yedekler
25. Burak Cemal Çelik, 9. Enes Kubat, 58. Ataberk Yıldız, 22. Yiğit Arslan, 28. Yunus Emre Karaman, 39. Yiğit Yöney, 47. Mehmet Halil Daniş, 70. Alperen Özşahin, 88. Emran Muhammet, 90. İsmail Köse
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 5. Emre Can Coşkun, 8. Oğuzhan Türk, 10. Sergen Yatağan, 14. Emirhan Subaş, 37. Emre Kaplan, 48. Celal Dumanlı, 71. Cenk Şen, 15. Süleyman Güneş, 24. Burak Çolak, 20. Orhan Aktaş
Yedekler
1. Yakup Mert Çakır, 4. Erkan Değişmez, 17. Medeni Bingöl, 34. Hüseyin Erkan, 11. Batuhan Ayvaz, 90. Halil İbrahim Sevinç, 94. Murat Elkatmış, 23. Ozan Sol, 77. Ferit Özler, 99. Enes Karakuş
Teknik Sorumlu
Tahsin Tam
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|32
|24
|6
|2
|71
|21
|78
|50
|2
|Sakaryaspor
|32
|16
|12
|4
|56
|30
|60
|26
|3
|Kırşehir Belediyespor
|32
|17
|8
|7
|45
|25
|59
|20
|4
|Van Spor
|32
|17
|6
|9
|51
|29
|57
|22
|5
|Kırklarelispor
|32
|15
|12
|5
|47
|26
|57
|21
|6
|Bodrumspor
|32
|16
|7
|9
|67
|41
|55
|26
|7
|Etimesgut Belediyespor
|32
|15
|7
|10
|51
|27
|52
|24
|8
|Turgutluspor
|32
|15
|4
|13
|40
|45
|49
|-5
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|32
|13
|9
|10
|51
|41
|48
|10
|10
|Serik Belediyespor
|32
|12
|12
|8
|45
|39
|48
|6
|11
|Karacabey Belediyespor
|32
|12
|8
|12
|40
|35
|44
|5
|12
|Pendikspor
|32
|12
|5
|15
|50
|42
|41
|8
|13
|Pazarspor
|32
|11
|5
|16
|50
|55
|38
|-5
|14
|Sivas Belediyespor
|32
|8
|13
|11
|42
|41
|37
|1
|15
|Bayburt Özel İdare Spor
|32
|11
|4
|17
|40
|52
|37
|-12
|16
|1922 Konyaspor
|32
|9
|8
|15
|39
|41
|35
|-2
|17
|Kastamonuspor
|32
|7
|11
|14
|27
|46
|32
|-19
|18
|Elazığspor
|32
|8
|5
|19
|41
|68
|29
|-27
|19
|Mamak FK
|32
|6
|6
|20
|28
|94
|24
|-66
|20
|Kardemir Karabükspor
|32
|1
|2
|29
|11
|94
|5
|-83
Fikstür
|04.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Mamak FK
|0-3
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Turgutluspor
|0-2
|Tarsus İdman Yurdu
|07.04.2021
|Serik Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|07.04.2021
|Pendikspor
|0-0
|Karacabey Belediyespor
|07.04.2021
|Kastamonuspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|07.04.2021
|Kardemir Karabükspor
|1-3
|Kırklarelispor
|07.04.2021
|Sivas Belediyespor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|07.04.2021
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Eyüpspor
|07.04.2021
|Elazığspor
|1-6
|Sakaryaspor
|07.04.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-0
|Pazarspor
KAYNAK: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU