Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını devam ediyor. İlçede büyük hasara yol açan ve rüzgar nedeniyle söndürülmesi zorlaşan yangına ekipler havadan ve karadan müdahalesini sürdürürken çok sayıda ağaç yandı, birçok hayvan hayatını kaybetti. Bu kapsamda yangındaki son durum merak ediliyor. Peki Manavgat yangını ne zaman başladı? Kontrol altına alındı mı, söndürüldü mü?

ANTALYA MANAVGAT YANGINI NE ZAMAN BAŞLADI?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05’te başladı. Yangın Akseki, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerinde devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz Çarşamba günü yaptığı açıklamada," Yangın 4 noktadan çıktı. İlki Yeniköy, ikincisi Sarılar, üçüncüsü Baraj bölgesi, dördüncüsü ise Gebece bölgesi." demişti.

ANTALYA MANAVGAT KONTROL ALTINA ALINDI MI, SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın devam ediyor, 3 Ağustos Salı günü saat 16.16 itibarıyla henüz kontrol altına alınamadı. Yangının kontrol alındıktan sonra söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 Ağustos Pazar günü yaptığı açıklamada," Manavgat’taki yangında, ikisi yeni toplam 7 can kaybımız var. Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz." ifadelerini kullandı.