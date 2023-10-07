Manavgat'ta ekiplerin kadın sürücüyle zor imtihanı! Cezayı iptal ettirmek için her yolu denedi, 2. kez ceza şoku yaşadı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik denetiminde kask takmadığı için ceza uygulanan elektrikli bisiklet sürücüsü kadın, kask takmak zorunda olmadığını belirterek kameraya dönüp, "Bunlar artistlik yapıyor" dedi. Cezanın yanlış yazıldığını söyleyip geri gelen kadının elektrikli bisikleti bu kez eksik evraktan bağlandı.

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Manavgat'ta ekiplerin kadın sürücüyle zor imtihanı! Cezayı iptal ettirmek için her yolu denedi, 2. kez ceza şoku yaşadı!

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sorumluluk bölgelerinde trafik uygulamalarına devam etti.

Antalya Caddesi üzerinde motosiklet, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlar üzerine denetim yapan ekipler, kask takmadığı için ceza uygulanan yabancı uyruklu bir kadının suçlamalarına maruz kaldı. Trafik polislerine neden durdurulduğunu soran ve kask takmadığı gerekçesiyle ceza uygulanacağını öğrenen Nazgül T., kullandığı aracın elektrikli bisiklet olduğunu, kask takma zorunluluğu olmadığını iddia etti.

Polisleri görevini yapmamakla suçladı

Trafik polisi elektrikli bisiklet bile olsa kask takılmasının zorunlu olduğunu söylediği kadın, bunu kabul edemeyeceğini belirterek polisleri uzun süre meşgul etti. Nazgül T., caddelerdeki usulsüz parklara, kural tanımayan sürücülere ceza yazmadıkları için polisleri görevlerini yapmamakla suçladı.

"Bırakırsanız biz işimizi yapacağız"

Trafik ekiplerinin cezai işlem uyguladığı sırada yoldan geçen motosikletlerin neden durdurulmadığını, onlara neden ceza uygulanmadığını ısrarla soran kadına cevap veren trafik polisi, "Hanımefendi bırakırsanız biz işimizi yapacağız. Siz bizi böyle uğraştırırsanız diğer araçları denetlememiz mümkün olmayacak" dedi.

Asayiş ekipleri uyardı

437 lira ceza işlemi uygulanan kadın, makbuzunu alıp olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra cezanın yanlış yazıldığını belirterek geri geldi. Trafik ekiplerini yeniden uğraştıran kadın, olay yerine çağrılan asayiş ekipleri tarafından uyarıldı.

"Artistlik yapıyorlar"

Trafik polisi, kadının elektrikli bisikleti için fatura ve uygunluk belgesi ibraz edememesi nedeniyle aracı trafikten men ederek yediemin otoparkına çektirdi. Bu arada görüntü alan kamerayı fark eden yabancı uyruklu kadın kameraya dönerek "Bunlar artistlik yapıyorlar" şeklinde konuştu. Gerginlik, motosikletin çekilmesi, kadının da olay yerinden ayrılmasıyla normale döndü.

Manavgat'ta ekiplerin kadın sürücüyle zor imtihanı! Cezayı iptal ettirmek her yolu denedi, 2. kez ceza şoku yaşadı!

Manavgat'ta ekiplerin kadın sürücüyle zor imtihanı! Cezayı iptal ettirmek her yolu denedi, 2. kez ceza şoku yaşadı!

Manavgat'ta ekiplerin kadın sürücüyle zor imtihanı! Cezayı iptal ettirmek her yolu denedi, 2. kez ceza şoku yaşadı!

Manavgat'ta ekiplerin kadın sürücüyle zor imtihanı! Cezayı iptal ettirmek her yolu denedi, 2. kez ceza şoku yaşadı!

Manavgat'ta ekiplerin kadın sürücüyle zor imtihanı! Cezayı iptal ettirmek her yolu denedi, 2. kez ceza şoku yaşadı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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